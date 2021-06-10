Лозанна, Швейцария, , 13:56 — REGNUM Президентом Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) избран глава Олимпийского комитета Греции Спирос Капралос. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба ЕОК.

Капралос будет возглавлять ЕОК следующие четыре года. 66-летний греческий функционер стал девятым президентом организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня на 79-м году жизни умер президент ЕОК Янез Кочиянчич, возглавлявший организацию с 2017 года. После его кончины временным главой ЕОК был назначен датчанин Нильс Нюгор.

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