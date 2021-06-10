Уватский район, Тюменская область, 10 июня 2021, 13:56 — REGNUM В Тюменской области 10 июня в районе Тямкинского месторождения произошла вынужденная посадка вертолета AS-55 авиакомпании АО «ЮТэйр — Вертолётные услуги». Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Воздушное судно вылетело с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО «Уватнефтегаз». Причина посадки пока не установлена. Воздушное судно находится в болоте, командир воздушного судна подал сигнал тревоги. На борту находятся два члена экипажа, пассажиров нет.
Уральской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о безопасности полетов.