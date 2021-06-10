Ярославль, 10 июня, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Ярославле по качеству воды в Волге пригоден для купания только один городской пляж. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ярославской области.

City-yaroslavl.ru Пляж в Тверицах

В Ярославле готовятся к открытию купального сезона, его старт возможен не ранее 15 июня. Городские власти сообщили, что оборудовали пляжи спасательным оборудованием, выставили буйки, обследовали дно на трёх набережных, а также отчистили пляжи от мусора. Но, несмотря на это, даже со стартом купального сезона окунуться в воду ярославцы смогут только на Заволжском пляже в Тверицах. Все из-за качества волжской воды.

«Судя из тех показателей проб воды, которые мы отобрали перед началом купального сезона, у нас стабильно плохое качество воды на Норской набережной в Дзержинском районе. Там практически в каждой пробе воды обнаружены жизнеспособные яйца гельминтов и микробиологические показатели — кишечная палочка в воде превышает норму. Неудовлетворительное качество воды остаётся по микробиологическим показателям на Центральном пляже. Там также кишечная палочка превышает норму. Заволжский пляж в Тверицах хороший по качеству», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Пробы воды, взятой в Тверицах, пока показывают результат, соответствующий нормам. При этом, как отметили в Роспотребнадзоре, пока что у мэрии ещё нет разрешительных документов для того, чтобы открыть хотя бы один пляж для купания.