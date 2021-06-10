Москва, , 13:53 — REGNUM США использует перспективу вступления в НАТО только как приманку для Украины. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Это, мне кажется, задача нереальная в практике. Но тем не менее, в конъюнктуре сейчас тема НАТО разыгрывается прежде всего для того, чтобы обеспечить устойчивую евроатлантическую ориентацию политической элиты Украины. Её покупают этими обещаниями, её привлекают этими обещаниями», — заявил Ермолаев.

По его словам, с одной стороны, именно такие конфликты, как война в Донбассе, «продолжать жизнь» блока НАТО, а с другой — страны Европы сама не очень довольна своим положением в альянсе.

«Не секрет, что в Европейском союзе серьёзно относятся к перспективам создания собственной европейской системы безопасности, о чём свидетельствует программа PESCO, которая реализуется как новый элемент уже континентальной безопасности, не связанных с НАТО», — отметил он.

«И это направление в Украине мало освещается. Люди не знают, например, что украинская власть крайне пассивна в этих вопросах, и делает приоритет на евроатлантическую, но не на европейскую безопасность», — указал Ермолаев.