Куала-Лумпур, , 13:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад встретился с королем Малайзии, сообщает Antara.

Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается правительство Малайзии.

«Мы сталкиваемся с проблемой COVID-19, где инфицировано более 600 000 человек, из которых 3 000 человек умерли», — заявил Махатхир Мохамад.

Бывший премьер-министр и король Малайзии также обсудили экономические и финансовые проблемы, нестабильную политическую и социальную ситуацию.

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