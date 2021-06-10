Куала-Лумпур, 10 июня 2021, 13:50 — REGNUM Бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад встретился с королем Малайзии, сообщает Antara.
Стороны обсудили проблемы, с которыми сталкивается правительство Малайзии.
«Мы сталкиваемся с проблемой COVID-19, где инфицировано более 600 000 человек, из которых 3 000 человек умерли», — заявил Махатхир Мохамад.
Бывший премьер-министр и король Малайзии также обсудили экономические и финансовые проблемы, нестабильную политическую и социальную ситуацию.
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