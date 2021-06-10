Москва, , 13:48 — REGNUM Евросоюз отнюдь не един по вопросу сотрудничества с блоком НАТО. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Конечно же, при нынешнем раскладе, сколько бы Соединённые Штаты ни лоббировали втихаря или вместе с Великобританией возможное членство Украины форсированное, мне кажется, в НАТО невозможно принятие решения по Украине, потому что это новый раскол на континенте, это новый виток напряжения с Россией, это блокирование и европейской интеграции», — заявил Ермолаев.

Кроме того, в Европейском союзе серьёзно относятся к перспективам создания собственной европейской системы безопасности, «о чём свидетельствует программа PESCO, которая реализуется как новый элемент уже континентальной безопасности, не связанный с НАТО», отметил он.

«И это направление в Украине мало освещается. Люди не знают, например, что украинская власть крайне пассивна в этих вопросах, и делает приоритет на евроатлантическую, но не на европейскую безопасность», — указал Ермолаев.