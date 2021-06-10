Ровно, Украина, , 13:50 — REGNUM Мэр украинского города Ровно Александр Третьяк предложил выселить из города всех цыган за «наглое поведение». Об этом он сказал в эфире «Радио Трек».

Он пожаловался на то, что цыгане «творят в городе», а также на неспособность полиции привлечь к ответственности лиц, не имеющих постоянного места жительства и документов.

Чиновник добавил, что лично общался с цыганами и просил их убраться из Ровно.

«Я вижу, что идёт к тому, что мы сделаем радикально: всех упакуем в автобус и вывезем в их родное Закарпатье», — сказал Третьяк.

Ранее на сайте администрации города появилась петиция, в которой местные жители обратились к властям с просьбой привлечь цыган к уголовной ответственности за повреждение автомобилей и препятствование работе заведений общественного питания.

Напомним, ранее с подобным предложением выступил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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