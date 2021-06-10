Москва, , 13:52 — REGNUM Украинским футболистам следует прославлять родину не националистическими лозунгами, а победами в спорте. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 10 июня в своём телеграм-канале, комментируя требование УЕФА к форме украинской сборной.

По словам Захаровой, в спорте не воюют, а состязаются, и это не политическая арена, а арена физкультурных достижений.

«Становитесь спортивными героями, и будет вам слава. Именно так, а не националистическими лозунгами, следует прославлять родину», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине представили форму национальной футбольной сборной с лозунгом националистов «Слава Украине! Героям слава!» и контуром страны, охватывающим российский Крым и республики Донбасса. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал Украину убрать с формы вторую часть лозунга, которая несёт явный политический смысл.

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