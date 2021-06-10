Кострома, 10 июня, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Костромичка заплатила 3 миллиона рублей комиссии за перевод денег из одного банка в другой, причем комиссию за перевод банк взял дважды. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой Свердловский районный суд города Костромы.

Https://pixabay.com Деньги

Женщина занимается бизнесом, и в 2019 году заключила договор на комплексное банковское обслуживание с «Модульбанком». В январе 2020 года банк заблокировал её счет, из-за этого деятельность бизнесмена оказалась «парализована».

В связи с этим предприниматель подала заявление о закрытии счета и перечислении остатка денежных средств в ПАО «Сбербанк». Как установил суд, кредитная организация незаконно удержала с женщины сразу две комиссии в размере 965 тысяч и 1,9 млн рублей за проведение операции.

Бизнесмен обратилась с иском в Свердловский районный суд. Истец сочла, что взимание сразу двух комиссий за одну и ту же услугу по переводу денег противоречит действующему законодательству. Суд согласился с выводами костромички, указав, что «за стандартное действие, не требующее затрат и составляющее обязанность банка» кредитная организация запросила несоразмерную плату.

В итоге суд взыскал с банка в пользу истца списанную комиссию в сумме 1,9 млн рублей. Решение вступило в законную силу.