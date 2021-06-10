Вашингтон, , 13:39 — REGNUM Основной угрозой для США, по мнению оборонного ведомства страны, является изменением климата, об этом 9 июня заявил президент США Джо Байден по прибытии в Европу, сообщает New York Post.

По словам американского лидера, разговор с американскими военными, произошел вскоре после того, как он стал вице-президентом в 2009 году, и что он верит в это.

«Когда я впервые был избран вице-президентом вместе с президентом [Бараком] Обамой, военные усадили нас, чтобы сообщить нам, каковы самые большие угрозы, стоящие перед Америкой», — сказал Байден американским войскам в Англии вскоре после приземления во время его первой зарубежной поездки в качестве президента.

«Это не шутка: вы знаете, что Объединенный комитет начальников комиссий сказал нам, что является самой большой угрозой, с которой сталкивается Америка? Глобальное потепление. Потому что из-за него будут значительные перемещения населения, драки из-за земли, миллионы людей покинут места проживания, потому что они буквально окажутся под водой в Индонезии, или из-за стычек за то, что осталось от пахотных земель», — добавил он.