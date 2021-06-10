Вашингтон, 10 июня, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Американский автопроизводитель Chevrolet представил ограниченную серию спорткара Corvette под названием Championship Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Пресс-служба Chevrolet Chevrolet Corvette Championship Edition

Спецсерия будет выпущено тиражом всего в 1 тыс. экземпляров. Она посвящена победе Corvette Racing в 2020 году в сегменте GT Le Mans американской гоночной серии IMSA.

Машины из спецсерии Championship Edition базируются на комплектациях 3LT с Z51 Performance Package. Каждый автомобиль оснащен графическими пакетами в стиле Corvette Racing. Версия Accelerate Yellow No. 3 имеют серую ливрею, а версии Hypersonic Grey No. 4 обладают желтыми акцентами.

Внутри модели оснащаются спортивными креслами, желтыми ремнями безопасности, контрастным декором и памятной табличкой между сиденьями. Машины будут идти только с левым расположением руля.

Ранее компания Chevrolet представила полицейские версии хэтчбека Bolt EV и кроссовера Bolt EUV.

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