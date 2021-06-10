Казань, , 13:51 — REGNUM В столице Татарии 12 июня, в честь Дня России, телебашня окрасится праздничной подсветкой. Российский триколор можно будет увидеть с 20:00 до 22:00 (мск), сообщает пресс-служба минцифры РТ.

В цвета российского флага окрасятся также телебашни Великого Новгорода, Нижнего Новгорода, Сочи, Краснодара, Воронежа, Грозного, Екатеринбурга, Казани, Кирова, Костромы, Кызыла, Перми, Пензы, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Тулы, Челябинска, Красноярска и других городов.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в День России в Самаре на 3-й очереди набережной состоится городской квест «СтранаПобедителей». Начало в 11:00 часов. А в 19:30 часов на сцене «Главная палуба» фестиваля «ВолгаФеста» пройдет концерт Самарского академического театра оперы и балета. На площади Куйбышева с 17:00 часов будет проходить праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и артисты региона. Здесь выступит и группа «Любэ».

Читайте также: В День России в Самаре выступит группа «Любэ»