Стокгольм, , 13:45 — REGNUM Предложение правительства Швеции ограничить пользование сберегательными счетами вызвало критику, и теперь многие задаются вопросом, насколько вероятно, что это инициатива правительства будет успешной. В данном вопросе попытался разобраться политический обозреватель телеканала SVT Матс Кнутсон.

«Еще непонятно, как это предложение будет сформулировано в конечном итоге, что привело к большой неопределенности. Речь идет о резком ограничении пользования сберсчетами», — отметил Кнутсон.

Предложение было представлено «Социал-демократами» и лично министром финансов Магдаленой Андерссон. Отмечается, что сберегательными счетами в десятимиллионной Швеции пользуются три миллиона человек.

«Оппозиция в Риксдаге жестко критикует это предложение», — заключил Кнутсон.

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