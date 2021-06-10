Москва, , 13:37 — REGNUM Власти Украины, прежде чем требовать от России «репарации», должны выплатить Москве компенсацию за переданные ей земли. Об этом председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своём Twitter.

«За Донбасс, Харьковскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую, Днепропетровскую области», — перечислил сенатор.

Он подчеркнул, что эти территории никогда не принадлежали Украине. И «все порты на Черном море построили русские», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Москва для нормализации отношений с Киевом должна выплатить репарации после «возвращения» Украине Крыма и «уйти» из Донбасса.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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