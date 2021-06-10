Москва, , 13:34 — REGNUM Украинское общество и украинские элиты совершенно не отдают себе отчёта о настроениях в отношении НАТО в самих странах Евросоюза. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Не секрет, что в Европейском союзе серьёзно относятся к перспективам создания собственной европейской системы безопасности, о чём свидетельствует программа PESCO, которая реализуется как новый элемент уже континентальной безопасности, не связанных с НАТО», — заявил Ермолаев.

«Это направление в Украине мало освещается. Люди не знают, например, что украинская власть крайне пассивна в этих вопросах, и делает приоритет на евроатлантическую, но не на европейскую безопасность», — отметил он.