Стокгольм, , 13:37 — REGNUM 9 июня в Риксдаге состоялись последние дебаты лидеров парламентских партий перед тем, как парламентарии уйдут в летние отпуска. Однако, как написала в своей авторской статье журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон во время дебатов выглядел «блеклым».

»Рычать, лаять и ссориться, как раньше он уже не может. Теперь он хочет получить власть», — отметила журналистка.

«Лидер Шведских демократов Джимми Окессон — умелый дебатер. Бесстыжий и легко понимаемый, даже если вы и не согласны с тем, что он говорит. Но на последних дебатах с участием лидеров партий в Риксдаге перед летними каникулами его усилия были довольно слабыми. Единственный раз, когда он продемонстрировал доказательство своего прежнего, более грубого стиля, был тогда, когда он заявил, что деньги льются на «афганцев», а не на пожилых шведов… За новым сдержанным стилем Окессона, над которым он и его партия работали долгое время, стоит стремление к власти. Реальной власти. С тех пор, как Шведские демократы попали в Риксдаг одиннадцать лет назад, они были оппозиционной партией в ее первоначальном смысле. Лишь изредка они обладали властью в формальном смысле, то есть решали важные вопросы. Но теперь реальная власть уже находится в пределах досягаемости. И тогда так важно не быть слишком шумным. Навязчивыми быть можно, но прежде всего надо показать, что вы готовы взять на себя ответственность. В противном случае никто не захочет иметь с вами дело», — написала Меллин.

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