10 июня 2021 | Время чтения 2 мин

Дарья Драй, , 14:41 — REGNUM В Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата Европы по футболу (Евро-2020) открыли станцию метро «Зенит», которая примет основную нагрузку при перевозке болельщиков к стадиону «Газпром Арена», передает 10 июня корреспондет ИА REGNUM.

Кубки футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, весной 2018 года, перед чемпионатом мира по футболу, на третьей «зеленой» линии Петербургского метрополитена была открыта станция «Новокрестовская». В 2020 году было решено переименовать станцию и оформить её в стиле цветов петербургского футбольного клуба «Зенит», который взял на себя расходы по ребрендингу станции.

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Станция «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM Дежурная по станции Невско-Василеостровской линии «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Станция «Зенит» в день открытия после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

«Накануне старта чемпионата Европы по футболу мы открываем обновленную станцию метро «Зенит», — сообщил вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Максим Соколов Дарья Драй © ИА REGNUM

Максим Соколов и Михаил Пиотровский в день открытия станции «Зенит» после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Михаил Пиотровский Дарья Драй © ИА REGNUM Константин Зырянов Дарья Драй © ИА REGNUM

Станцию не только оформили в сине-бело-голубой — цвета петербургского футбольного клуба, но и украсили восемь витрин на платформах станции декоративными панно с копиями трофеев, завоёванных футболистами клуба «Зенит». Среди них: Кубок СССР — 1994, награды чемпионата СССР — 1984, чемпионата России — 2014/2015 и чемпионата России — 2019/2020, Суперкубок России, Кубок России — 2010, Кубок УЕФА — 2008 и Суперкубок УЕФА — 2008.

Кубок футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM Кубки футбольного клуба «Зенит» на станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Станция «Зенит» в день открытия после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Станция «Зенит» в день открытия после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Пассажиры в день открытия станции «Зенит» после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM Пассажиры в день открытия станции «Зенит» после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

«Станция «Зенит» — важный социальный объект не только на время проведения Евро-2020. Работа станции снизит нагрузку на прилегающую улично-дорожную сеть, также позволит жителям и гостям города совершать поездки в метро с большим комфортом без дополнительных пересадок», — подчеркнул председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Вестибюль станции «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Вестибюль станции «Зенит» в день открытия станции после ремонта Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, футбольные матчи Евро-2020 пройдут в Петербурге 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года.

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Мяч у входа на станцию «Зенит» Дарья Драй © ИА REGNUM

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