Сеул, , 13:43 — REGNUM Представители Сеула и Пхеньяна контактировали до и после саммита Южная Корея — США. Об этом сообщает DongA Ilbo со ссылкой на главу Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вона.

Данное заявление он сделал 9 июня в ходе заседания парламентского комитета по делам разведки.

Отмечается, что глава спецслужб не сообщил подробностей, включая способ связи, дату контакта и реакцию КНДР.

В ответ на просьбу одного из депутатов объяснить отсутствие реакции Северной Кореи на встречу глав Южной Кореи и США Пак Чи Вон отметил, что Пхеньян уже сделал необходимые выводы несмотря на отсутствие официального заявление.