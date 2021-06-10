Стокгольм, , 13:33 — REGNUM В отличие от «Социал-демократов» «Центристы» в Швеции намерены снизить налог на сберегательные счета, или так называемые ISK-счета. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

Так, «Центристы» выступают за то, что первые 150 000 крон (€15 тыс.) на сберсчетах были освобождены от налогообложения.

«Речь идет о воспитании в людях культуры, позволяющей на самом деле откладывать небольшую часть своей зарплаты, чтобы иметь возможность инвестировать в свое будущее», — заявила лидер партии Анни Лёф в интервью SVT.

Ранее вопрос об ограничении пользования сберсчетами подняли «Социал-демократы» и лично министр финансов Магдалена Андерссон.

Читайте развитие сюжета: SVT: оппозиция в Швеции — против ограничения пользования сберсчетами