Сочи, Краснодарский край, , 13:29 — REGNUM Следственный комитет опубликовал видео с арестованным по обвинению в убийстве двух приставов жителя Сочи. Кадры появились на официальном YouTube-канале ведомства.

На видео запечатлены моменты нахождения обвиняемого у следователя, а также его прибытие в суд и кадры из здания Центрального суда Сочи, где сегодня ему выбирали меру пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, 60-летний житель Сочи обвиняется в расстреле двух приставов, которые 9 июня прибыли к его постройкам для осуществления их сноса по решению суда. Сегодня, 10 июня, суд принял решение арестовать обвиняемого на два месяца, до 9 августа.