Таллин, , 13:27 — REGNUM На заседании эстонского парламента Рийгикогу 9 июня были утверждены изменения в состав делегаций Эстонии в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПАСЕ).

Об этом сообщила пресс-служба Рийгикогу, отметил, что из состава делегации выведен бывший Главнокомандующий Сил обороны страны, а ныне парламентарий Йоханнес Керт. На его место назначен парламентарий от Социал-демократической партии Свен Сестер, который станет заместителем руководителя делегации. Главой делегации выбран член Реформистской партии Мати Райдма.

В делегацию также включены Йоко Алендер, Хеле Авераус, Андрес Метсоя, Анти Пооламетс. За решение проголосовали 79 членов Рийгикогу, 3 — воздержались.