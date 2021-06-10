Стокгольм, , 13:29 — REGNUM За пятнадцать месяцев до парламентских выборов в Швеции последние дебаты с участием лидеров партий, состоявшиеся 10 июня, были отмечены «правительственным вопросом больше, чем обычно». Контуры новой политической ситуации с двумя противостоящими друг другу блоками становятся все более четкими. Об этом в своей авторской статье написала политический обозреватель SVT Элизабет Марморштейн.

Дебаты с участием лидеров партии были первыми в Риксдаге с тех пор, как «Либералы» заявили о том, что партия хочет стать частью правого правительства, даже если для этого потребуется сотрудничество со «Шведскими демократами». Подобное заявление не принесло политических дивидендов в виде роста общественного мнения.

«Но это означает, что мы можем столкнуться с новой ситуацией в шведской политике. Две команды противостоят друг другу, одна из которых связана с желанием сменить правительство, а другая находится в постоянных усилиях по удержанию «Шведских демократов» от прямого влияния на политику правительства», — отметила журналистка.

«С другой стороны, безработица будет определять все. А это как раз и есть условия для возрождения классического конфликта между левыми и правыми. Это стало ясно в ходе дебатов между Ульфом Кристерсоном и Стефаном Лёвеном, где лидер Умеренных хотел придать большое значение предложениям по увеличению налогов, содержащимся в недавнем отчете Социал-демократов о социальном равенстве, в то время как Лёвен обвинил Кристерсона в том, что тот рассматривает снижение налогов как решение проблемы безработицы. Как это все нам знакомо», — пояснила Марморштейн.

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