Вашингтон, , 13:26 — REGNUM Акции НАТО против Союзной Республики Югославии (СРЮ) не было бы, если бы тогдашний ее президент Слободан Милошевич подписал соглашение в Рамбуйе. Об этом 10 июня заявил отставной американский генерал Уэсли Кларк, который в 1999 году командовал европейскими войсками НАТО, участвующими в операции «Союзная сила» против СРЮ.

Кларк рассказал о том, что соглашение, которое было предложено Милошевичу, являлось копией соглашения по Боснии и Герцеговине, но «Милошевич слишком много о себе возомнил».

«Когда в 1995 году нужно было перебросить войска НАТО в БиГ, Милошевич согласился и заявил о том, что они могут пройти через территорию Сербии. Четыре года спустя он поменял мнение и отверг все, что ему предлагалось. Он саботировал отношения, переговоры и сделал конфликт неизбежным. И упрямо этого придерживался», — сказал Кларк «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент).

По словам Кларка, военное вмешательство остановило «этнические чистки, которые происходили в тот момент, а граждане Косово получили шанс на безопасность и демократию». Тем не менее, считает Кларк, «дело еще недоделано», потому что все еще существует напряженность между Сербией и Косово, а также между Болгарией и Северной Македонией.

Напомним, что Сербия не согласилась с предложенным в Рамбуйе соглашением, так как оно призывало Белград разрешить присутствие войск НАТО на всей территории страны. В 1999 году НАТО совершил военную агрессию против СР Югославии, после чего сербские силы безопасности покинули автономный край Косово и Метохия. В соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН, Сербия имеет право вернуть до 1000 сербских военных и полицейских на территорию края, тем не менее, этим правом она до сих пор не воспользовалась. Албанские сепаратисты в 2008 году провозгласили независимость, которую США признали. Тем не менее, Косово до сих пор не получило место в ООН.