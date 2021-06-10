Минск, , 13:25 — REGNUM Ещё 180 тысяч доз второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, которая была произведена на мощностях предприятия «Белмедпрепараты» в Белоруссии, поступит в гражданский оборот к концу текущей недели. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Третья волна коронавируса в мире идёт на спад — все новости»

Пока разрешение на её использование российской стороной не дано. В ведомства добавили, что «на сегодняшний день коллеги из Российской Федерации завершают проведение процедуры контроля качества вакцины».

По данным минздрава, в республике первую дозу вакцины получили уже более 656 тыс. человек, из них более 358 тысяч прошли полный курс вакцинации. В настоящее время в стране имеется в наличии более 150 тыс. доз первого компонента и более 30 тыс. доз второго компонента антикоронавирусной вакцины.

Накануне, 9 июня, в некоторых поликлиниках Минска пациенты не смогли получить вторую прививку из-за отсутствия вакцины.

Читайте также: Белоруссия одобрила использование вакцины «Спутник Лайт»

«С учётом возникшей вчера ситуации […] сегодня будет перераспределён второй компонент вакцины», — заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашекно лично поблагодарил премьер-министра РФ Михаила Мишустина за технологию производства российской вакцины «Спутник V». Он напомнил, что Белоруссия производит полмиллиона доз этого препарата по российским технологиям.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко поблагодарил Россию за технологию производства «Спутник V»