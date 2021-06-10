Омск, , 13:25 — REGNUM В Омске 10 июня стартовали испытания современных биологических очистных сооружений в рамках проекта «Чистый воздух». Собственник объекта — Омский нефтеперерабатывающий завод компании «Газпромнефть», сообщает Роспотребнадзор.

В технологии проекта под названием «Биосфера» задействована вода, которая будет последовательно проходить через блоки механической очистки, флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры. Затем в центральной секции — биореакторе — микроогранизмы должны поглотить остатки нефтепродуктов. Дополнительно вода обеззараживается ультрафиолетом, после чего возвращается в производство.

По мнению авторов, уникальные для отрасли решения позволят довести очистку стоков почти до 100%, что сопоставимо с уровнем очистки в пищевой промышленности.

«Федеральный проект «Чистый воздух» реализуется в 12 крупных промышленных городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Он направлен на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 22,41% к 2024 году», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Омске произошёл громкий экологический скандал. Горожане массово жаловались на зловоние в воздухе. Выяснилось, что едкий неприятный запах возник из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха, — прим. ИА REGNUM). Его концентрация была превышена в сотни раз. Примечательно, что источник выбросов не найден до сих пор, несмотря на громкие заявления властей.

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