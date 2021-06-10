Пекин, , 13:33 — REGNUM Законопроект о противодействии иностранным санкциям одобрил Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент). Об этом сообщает 10 июня Центральное телевидение КНР.

Документ приняли в ходе 29-й сессии Постоянного комитета ВСНП 13 созыва, которая проходит в Пекине. Он предполагает введение ответных мер на санкции со стороны других государств.

Текст закона ещё не опубликован. Приняты также закон о цифровой безопасности, закон о гербовом сборе и другие акты.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении властей рассмотреть законопроект об ответных санкционных мерах заявил 8 июня официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь. Санкции против КНР в США и некоторых странах Европы ввели из-за якобы притеснения уйгуров в Синьцзяне.

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