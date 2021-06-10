Минск, , 13:22 — REGNUM Интеграция России и Белоруссии в рамках Союзного государства не предполагает поглощения одной экономики другой, заявил посол РФ в Минске Евгений Лукьянов.

«Россия и Белоруссия исповедуют одну практику: мы должны быть взаимодополняемы, мы должны интегрировать наши экономики. Речь не идёт о поглощении одной экономики другой», — сказал он на пресс-конференции в Минске.

Он уточнил, что речь идет о том, что нужно вместе быть конкурентоспособными на внешнем рынке, надо так выстраивать отношения, чтобы интеграция была выгодна для обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей напомнил, что из выработанных в 2019 году правительствами России и Белоруссии 31 «дорожной карты» углубления экономической интеграции в рамках реализации договора о Союзном государстве осталось 28 — их теперь называют «союзными программами».

По словам Макея, число программ уменьшилось, однако по-прежнему несогласованными «осталось только две союзные программы из 28, это формирование общего рынка газа и гармонизация налогового законодательства».

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