Джакарта, , 13:21 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство морских дел и рыболовства сотрудничает с французским агентством развития в целях создания экологически чистых рыболовных портов в стране, сообщает Antara.

В ходе рабочего визита в Индонезию французский министр по делам моря Анник Жирарден имела возможность посетить морской рыболовный порт в Джакарте.

Власти Франции поддерживают развитие экологически чистого рыболовного порта (Eco-Fishing Port). Сотрудничество поможет улучшить уровень жизни людей в прибрежных районах.

Анник Жирарден заявила, что проблемы в морском и рыбном секторе, с которыми столкнулась Индонезия, не сильно отличаются от проблем во Франции.

«Я ценю шаги Индонезии по искоренению незаконного рыболовства, потому что сохранение морской экосистемы важно для нас», — заявила Анник Жирарден.

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