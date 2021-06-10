Ижевск, , 13:20 — REGNUM При попадании средств для мытья в чашу фонтанов на Центральной площади реагенты не могут справиться с очисткой воды, что ухудшает ее состояние. Об этом заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в прямом эфире в социальных сетях.

Он подчеркнул, что при строительстве светомузыкального фонтана у Театра оперы и балета контакт граждан с водой был предусмотрен, здесь можно потрогать воду. Нижний фонтан для контакта граждан с водой не предназначен.

Однако в жаркие дни жители Ижевска «устраивают там филиал пляжа».

«Мы фиксировали факты, когда люди приходили с гелем для душа, полотенцами и устраивали там настоящий душ. Это, конечно, неприемлемо», — подчеркнул мэр.

Бекмеметьев добавил, что каждый понедельник вода в фонтанах полностью заменяется.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине мая, когда практически во всех регионах Приволжского федерального округа наблюдалась аномально жаркая погода, администрация Ижевска призывала горожан не купаться в фонтанах. В частности, речь шла о круглом фонтане на Центральной площади, поскольку стали поступать жалобы на наличие там неприятного запаха.