Самара, , 13:20 — REGNUM Из самарского футбольного клуба «Крылья Советов» ушёл полузащитник Дмитрий Комбаров. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба команды.

Комбаров покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

«Мы благодарим его за всё, что он сделал для нашей команды», — заявил спортивный директор клуба Сергей Корниленко.

Комбаров играл за «Крылья Советов» с 2019 года. В сезоне 2020/21 он выиграл в составе «Крыльев Советов» первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ), сыграл 33 матча, в которых забил один гол и отдал две голевые передачи.

Ранее Комбаров защищал цвета московских клубов «Динамо» и «Спартак».В составе красно-белых он стал чемпионом России сезона 2016/17.