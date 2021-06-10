Ставрополь, , 13:19 — REGNUM На Ставрополье за прошедшие сутки заразился коронавирусом еще 61 человек. Это на три больше, чем днем ранее. Выздоровели за тот же день 95 пациентов. Еще пятеро человек скончались, сообщили 10 июня в федеральном оперативном штабе.

Общее число носителей коронавируса в Ставропольском крае достигло 55 421 человека. Сумели справиться с болезнью 52 599 из них. В настоящее время численность «активных» больных в регионе составляет 1260 человек.

Количество случаев летального исхода достигло 1562. Ежедневно в крае умирают от COVID-19 пять-шесть жителей Ставрополья.

Как сообщили в минздраве субъекта РФ, в регионе отмечается стабилизация эпидобстановки по коронавиурсу. В связи с этим сокращается число ковидных коек в COVID-госпиталях. Так, в настоящее время их осталось 1107 из 4209, которые были развернуты в период пика пандемии.