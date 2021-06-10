Москва, , 13:19 — REGNUM Ещё 4,5 млрд рублей планируется выделить на программу детского туристического кешбэка, сообщил 10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он напомнил, что в мае на эти цели было направлено 5 млрд рублей.

«Сегодня выделим дополнительно 4,5 млрд. Это позволит выплатить компенсацию родителям, которые приобрели путёвки для ребят до официального старта программы возмещения части стоимости детского отдыха», — сказал Мишустин.

По его словам, ещё 220 тыс. детей смогут отдохнуть при поддержке государства на выгодных для семьи условиях.