Вашингтон, , 13:18 — REGNUM Президент США Джо Байден 9 июня подписал указ о расширении санкций по отношению к лицам, которые участвуют в дестабилизации региона Западных Балкан, а также списка критериев для введения американский санкций. По сообщению Белого дома, это предпринимается для того, чтобы решить проблему коррупции, а также для того, чтобы остановить обструкцию ключевых международных соглашений, касающихся региона.

Так, под действие американских санкций попадет любое лицо, которое, по мнению Секретариата по финансам и Госдепа, «несет ответственность или прямо или косвенно участвует в акциях и политике, угрожающей миру, безопасности, стабильности и территориальной целостности любой территории или государства в регионе Западных Балкан», сообщает «Голос Америки».

США будут вводить меры против лиц, причастных к коррупционным аферам, хищению государственных средств или частной собственности с целью использовать ее в политических или личных корыстных целях.

Указ также позволяет вводить санкции против лиц, которые «угрожают применению любого соглашения о региональной безопасности, миру, сотрудничеству или взаимному признанию». Это относится в том числе к Преспанскому соглашению 2018 года, к Международному остаточному механизму по уголовным трибуналам, который унаследовал Гаагский трибунал. Санкции подразумевают блокаду имущества этих лиц в США, а также запрет на въезд в страну.

Напомним, что первый указ о санкциях против лиц, участвующих в дестабилизации ситуации на Балканах, принял в 2001 году президент США Джордж Буш. С тех пор действие санкций регулярно продлевается.