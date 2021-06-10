Вашингтон, 10 июня 2021, 13:20 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит Газпрому доминирующее положение на европейском газовом рынке. Об этом заявил руководитель украинской компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью американскому аналитическому изданию Аtlantic Сouncil.
По его мнению, Украина должна получить доступ к газу таких стран как Туркмения, Казахстан или Азербайджан, которые также используют для экспорта украинскую газотранспортную систему.
Глава «Нафтогаза» считает, что отказ России от сотрудничества в данном направлении будет говорить о том, что «Северный поток — 2» — это «геополитическое оружие».
Напомним, ранее в «Нафтогазе» опровергли слухи о том, что по инициативе США была отменена встреча Витренко с советником Госдепа США Дереком Шолле.
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