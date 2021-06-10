Вашингтон, , 13:20 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» обеспечит Газпрому доминирующее положение на европейском газовом рынке. Об этом заявил руководитель украинской компании НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко в интервью американскому аналитическому изданию Аtlantic Сouncil.

По его мнению, Украина должна получить доступ к газу таких стран как Туркмения, Казахстан или Азербайджан, которые также используют для экспорта украинскую газотранспортную систему.

«Германия должна убедиться, что «Газпром» не может заблокировать нас… Они должны сделать это до завершения «Северного потока — 2», ведь Германия всё ещё имеет необходимые рычаги влияния. Немцы должны вводить мораторий, пока не будет применено такого рода конкурентное решение», — рассказал Витренко.

Глава «Нафтогаза» считает, что отказ России от сотрудничества в данном направлении будет говорить о том, что «Северный поток — 2» — это «геополитическое оружие».

«Будет очень печально, если «Северный поток — 2» теперь станет примером того, как немцы заключают соглашение с Россией за счёт Украины, а затем США заключают соглашение с Германией», — подытожил Витренко.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» опровергли слухи о том, что по инициативе США была отменена встреча Витренко с советником Госдепа США Дереком Шолле.

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