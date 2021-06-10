Самара, , 13:18 — REGNUM День России в Самаре пройдет с акцентом на культурные и научные достижения страны, а также на героев, которые прославили родину в различных областях и сферах. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сообщается, что 12 июня в День России в Самаре на 3-й очереди набережной состоится городской квест «СтранаПобедителей». Начало в 11:00 часов. А в 19:30 часов на сцене «Главная палуба» фестиваля «ВолгаФеста» пройдет концерт Самарского академического театра оперы и балета.

На площади Куйбышева с 17:00 часов будет проходить праздничная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы и артисты региона. Здесь выступит и группа «Любэ».

В 22:45 часов на площади им. Куйбышева состоится праздничный фейерверк.

Отмечается, что все мероприятия пройдут при строгом соблюдении всех требований Роспотребнадзора.