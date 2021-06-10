Копейск, Челябинская область, , 13:17 — REGNUM Бывший глава Копейска Челябинской области Вячеслав Истомин отдаст государству деньги, которые получил ранее в виде взятки. Решение местного суда от 24 декабря 2020 года утвердила Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского облсуда, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

С иском выступила прокуратура. Всего бывший чиновник выплатит 1 814 224 рублей.

Истомин был осуждён в 2017 году за получение взяток. Суд Копейска назначил ему 4 года 6 месяцев в колонии строгого режима. Преступные эпизоды ему вменили за 2011−2014 год.