Копенгаген, , 13:17 — REGNUM 11 июня в Дании максимальное число людей, которые могут собирать в закрытом помещении, будет увеличено до 100 человек. На рубеже августа-сентября почти все ограничения будут сняты. Об этом сообщила шведская новостная служба SVT Nyheter.

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«С пятницы (11 июня прим. ИА REGNUM) максимальное число будет повышено до 100 человек, 1 июля — до 250, а с 1 августа оно будет полностью отменено», — заявил 10 июня в ходе пресс-конференции Кристиан Тулесен Даль, лидер Датской народной партии.

«Я рад, что подавляющее большинство в Фолькетинге теперь согласовало план, который означает, что все ограничения, за исключением работы ночных клубов, определенных мероприятий и поездок за границу, будут сняты в сентябре», — отметил министр юстиции Дании Ник Хеккеруп.