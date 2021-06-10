Кишинёв, , 13:22 — REGNUM Члены партии «Платформа Достоинство и правда» (ПДП) подали жалобу в суд Молдавии на Центризбирком, требуя запретить создание избирательных участков на территории Приднестровья, но обращение не было удовлетворено. Об этом 10 июня сообщил лидер ПДП Андрей Нэстасе на своей странице в соцсети Facebook.

Политик отметил, что он намерен обжаловать это решение в Верховном суде. Кроме того, он будет добиваться дисциплинарного наказания судей, которые отклонили жалобу.

«Если мы хотим воздать должное, давайте сделаем это вместе! Мы должны оказывать гражданское, демократическое, правовое, конституционное давление в публичном пространстве, чтобы судьи не имели наглости обходить закон и конституцию», — сказал Нэстасе

Напомним, ранее ЦИК Молдавии принял решение открыть в Приднестровье три участка для голосования на досрочных выборах в парламент республики, назначенных на 11 июля. Против этого решения также выступили в Службе информации и безопасности Молдавии.

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