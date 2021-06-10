Москва, , 13:16 — REGNUM Украинское общество неадекватно воспринимает цели НАТО. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Проблема в Украине в плане информирования, в плане серьёзного обсуждения и верифицирования информации происходящего на Западе и правда есть. Потому что украинцы мало ориентируются в том, что происходит на Западе, в частности по реальным перспективам развития самого НАТО», — заявил Ермолаев.

«Несмотря на декларации НАТО, такие войны, как войны на Украине только продолжают его жизнь», — отметил он.