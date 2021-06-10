Барнаул, , 13:15 — REGNUM Врач телемедицины действительно является одной из новых самых востребованных профессий в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя рейтинг новых самых востребованных профессий, он пояснил:

«Наверное, так оно и есть. С одной стороны, имеет место нехватка врачебных квалифицированных кадров на периферии, с другой стороны, происходит развитие новых технологий передачи информации.

К примеру, в отдаленном селе есть фельдшер, который записывает ЭКГ, а расшифровка происходит в онлайн-режиме специалистами больницы регионального центра. Со временем обеспеченность кадрами периферийных лечебно-профилактических учреждений будет еще больше снижаться, а значимость подобных технологий и специалистов соответственно увеличиваться.

Помимо того, что благодаря телемедицине будет достигаться компенсация нехватки медперсонала, это и возможность консультаций в реальном времени ведущих специалистов по данной проблеме без необходимости преодолевать порой немалые расстояния. Это значительно увеличивает и оперативность и качество лечения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что в 2021 году российский рейтинг новых самых востребованных профессий возглавила специальность врача телемедицины известил исследовательский центр сервиса «Зарплата.ру».

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