Стокгольм, , 13:24 — REGNUM В связи с наступлением лета и сезонов отпусков многие жители Швеции начали планировать свои летние отпуска. В свою очередь представитель министерства иностранных дел Швеции Тобиас Аксеру рассказал, какие правила для шведских туристов действуют при поездах в соседние страны в условиях пандемии. Информацией дипломат поделился 10 июня в эфире телеканала SVT.

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«Как это ни парадоксально, но сейчас в качестве туриста действительно труднее путешествовать в наши соседние страны, чем в некоторые другие направления», — отметил Аксеруп.

Напомним, при посещении Дании жители Швеции должны пройти тестирование на коронавирус и отсидеть на карантине по приезде. Исключение делается для вакцинированных лиц.

Все въезжающие на территорию Норвегии должны зарегистрироваться по интернету и пройти тест на коронавирус на границе. Исключение составляют граждане, прошедшие процедуру ревакцинации.

Посетить Финляндию сложнее всего, поскольку для совершения поездки должна быть серьезная причина. Правило действует до 27 июня.