Вашингтон,
10 июня 2021, 13:16 — REGNUM Если
Вашингтон
не ищет конфликта с Москвой, то его
и
не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря администрации США Джен Псаки.
Как сообщалось ранее, Псаки заявила, что президент США Джозеф
Байден в ходе
встречи
с президентом
России
Владимиром Путиным будет вести диалог «прямолинейно», действуя в своих интересах. Вместе с тем Псаки отметила, что США хотели бы выстроить
«более стабильные« отношения с Россией.
«Совместить заявления о том, что «Байден будет прямолинеен на встрече с Путиным» и что он «не будет сдерживаться», с одной стороны, и что «США не ищут конфликта с Россией», с другой, на первый взгляд, трудно, но, на самом деле, — не очень. Здесь просто надо разделить внешнеполитическую и внутриполитическую задачу встречи в Женеве для нынешнего главы Белого дома. Слова Псаки о «прямолинейности» ориентированы вовнутрь США. Слова Байдена о том, что США не ищут конфликта с Россией — европейцам и нам.
Если США не ищут конфликта, то его не будет. То, что Владимир Путин в случае прямолинейности Байдена тоже будет прямолинеен, я не сомневаюсь. Путину по сравнению с Байденом будет проще: уровень доверия к нему в российском обществе и тем более — в российском политическом классе выше, чем тот, которым располагает Байден. Так что он сможет сосредоточиться в Женеве именно на решении внешнеполитических задач. Надеюсь, что результат у него в этой связи будет выше, чем у Байдена«, — отметил Михаил Демурин.