Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Если Вашингтон не ищет конфликта с Москвой, то его и не будет, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 10 июня, комментируя высказывания пресс-секретаря администрации США Джен Псаки.

Как сообщалось ранее, Псаки заявила, что президент США Джозеф Байден в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным будет вести диалог «прямолинейно», действуя в своих интересах. Вместе с тем Псаки отметила, что США хотели бы выстроить «более стабильные« отношения с Россией.

« Совместить заявления о том, что «Байден будет прямолинеен на встрече с Путиным» и что он «не будет сдерживаться», с одной стороны, и что «США не ищут конфликта с Россией», с другой, на первый взгляд, трудно, но, на самом деле, — не очень. Здесь просто надо разделить внешнеполитическую и внутриполитическую задачу встречи в Женеве для нынешнего главы Белого дома. Слова Псаки о «прямолинейности» ориентированы вовнутрь США. Слова Байдена о том, что США не ищут конфликта с Россией — европейцам и нам.