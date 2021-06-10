Москва, , 13:12 — REGNUM На Украине по-прежнему возлагают большие надежды на сближение с Западом. Об этом 10 июня заявил руководитель украинского проекта Strategic Group Sofia Андрей Ермолаев на телеканале «Россия 24».

«Для многих — не подавляющей, но большей части украинцев, — события последнего десятилетия укрепили их настроения быть и жить в большой Европе», — заявил Ермолаев.

По его мнению, это стало следствие и войны на Донбассе, и напряжения в отношениях России и Украины.

«Существенно снизилось доверие Украины к российскому государству, и НАТО частью украинцев воспринимается не как военный блок, а скорее как вхождение в большой коллективный Запад», — отметил он.

«Для части из них вопрос участия в НАТО — это не столько вопрос военный, сколько вопрос политический и геополитический, с кем они будут. И события этого десятилетия эти настроения укрепили у части украинцев», — отметил он.