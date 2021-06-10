Берлин, , 13:13 — REGNUM В сети опубликованы шпионские снимки тестового образца электроминивэна Volkswagen ID. Buzz 2022 модельного года. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor.es.

Электроминивэн Volkswagen ID. Buzz 2022 модельного года Motor.es

Стоит отметить, что электрический вариант модели более компактный по сравнению со своей бензиновой версией. При этом минивэн стал немного шире, межосевое расстояние колёс сократилось, а свесы стали очень короткими.

По данным журналистов издания, сейчас компания тестирует новые опции безопасности для Volkswagen ID. Buzz.

На данный момент известно, что новый автомобиль будет укомплектован множеством камер в салоне. В основу модели ляжет платформа MEB (Modularen Elektrifizierungsbaukasten), которая является развитием модульной архитектуры MQB для электромобилей.

Ожидается, что в качестве силового агрегата авто получит два электромотора, которые будут запитываться от аккумулятора ёмкостью до 110 кВт-ч.

Производство новинки начнется в феврале следующего года. В продаже электрические минивэны появятся не ранее, чем в 2023 году.

Ранее в пресс-службе Российско-Германской внешнеторговой палаты сообщили, что на предприятии Volkswagen в Калужской области будет запущена сборка турбированных автомобильных моторов 1.4 TSI производительностью 150 л. с.

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