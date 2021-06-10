Обнародованы фотографии прототипа Volkswagen ID. Buzz 2022
Берлин, 10 июня, 2021, 13:13 — ИА Регнум. В сети опубликованы шпионские снимки тестового образца электроминивэна Volkswagen ID. Buzz 2022 модельного года. Фотографии с автомобилем размещены на сайте Motor.es.
Стоит отметить, что электрический вариант модели более компактный по сравнению со своей бензиновой версией. При этом минивэн стал немного шире, межосевое расстояние колёс сократилось, а свесы стали очень короткими.
По данным журналистов издания, сейчас компания тестирует новые опции безопасности для Volkswagen ID. Buzz.
На данный момент известно, что новый автомобиль будет укомплектован множеством камер в салоне. В основу модели ляжет платформа MEB (Modularen Elektrifizierungsbaukasten), которая является развитием модульной архитектуры MQB для электромобилей.
Ожидается, что в качестве силового агрегата авто получит два электромотора, которые будут запитываться от аккумулятора ёмкостью до 110 кВт-ч.
Производство новинки начнется в феврале следующего года. В продаже электрические минивэны появятся не ранее, чем в 2023 году.
Ранее в пресс-службе Российско-Германской внешнеторговой палаты сообщили, что на предприятии Volkswagen в Калужской области будет запущена сборка турбированных автомобильных моторов 1.4 TSI производительностью 150 л. с.
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