Минск, , 13:11 — REGNUM Подготовленные к подписанию в 2019 году, но так и не подписанные до сих пор «дорожные карты» по углублению экономической интеграции России и Белоруссии по-прежнему согласовываются. Об этом 10 июня заявил посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов.

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По его словам, теперь «дорожных карт» насчитывается 28 (их было 31 в 2019 году, — прим. ИА REGNUM). Осталось согласовать одну из них, но какую — дипломат не сообщил.

«Процесс их согласования продолжается, но находится на завершающей стадии. Осталось незавершенной работа по 28-й карте», — цитирует российского посла белорусское госинформагентство БелТА.

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