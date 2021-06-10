Москва, 10 июня 2021, 13:11 — REGNUM Около 7 млрд рублей правительство дополнительно направит завершение и ускорение работ на объектах транспортной инфраструктуры. Об этом сообщил 10 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.
По его словам, денежные средства пойдут на завершение и ускорение работ по строительству мостовых переходов и участков автомобильных трасс, на развитие региональных автодорог.
«Средства получат шесть регионов. Практически все объекты находятся в высокой степени готовности», — отметил Мишустин.
Он добавил, что в правительстве рассчитывают на быстрое завершение строительства объектов.