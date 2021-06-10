Сочи, Краснодарский край, , 13:09 — REGNUM Подозреваемый в убийстве приставов в Сочи во время заседания суда раскаялся в содеянном, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.

«Да», — сказал подозреваемый, отвечая на вопрос, раскаивается ли в содеянном.

В ходе допроса вину в совершении инкриминируемого преступления мужчина признал в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 июня житель Сочи из охотничьего ружья убил двух судебных приставов, прибывших для выполнения исполнительных действий по решению суда о сносе незаконно возведенных строений. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Бастрыкин взял под личный контроль дело об убийстве приставов в Сочи