Волжский, Волгоградская область, , 13:12 — REGNUM По подозрению в убийстве задержан 55-летний житель Волжского Волгоградской области. Мужчина жестоко расправился с приятелем и спрятал его тело в заброшенном доме, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе регионального Следственного комитета.

О безвестном исчезновении 28-летнего волжанина заявили родственники 5 июня 2021 года. Мужчину видели в компании знакомых, распивающих спиртные напитки. Друг пропавшего решил самостоятельно обследовать близлежащие пустыри и заброшенные стройки, и в одном из недостроев обнаружил тело приятеля с явными признаками насильственной смерти.

На теле погибшего оперативники насчитали более 10 ножевых ударов, обнаружили верёвку, однако следов крови и борьбы не было. След злоумышленника удалось взять служебным собакам, они привели следователей к дому подозреваемого, который к тому времени успел выехать в Иловлинский район области. В доме 55-летнего мужчины обнаружены обрезки такой же веревки, как на теле жертвы и замытые следы крови.

Подозреваемый задержан. Он пояснил, что поссорился с приятелем, нанёс ему несколько ударов ножом, завернул тело в скатерть, обмотал верёвкой и перенёс в недостроенный дом. По факту убийства возбуждено уголовное дело, решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу.