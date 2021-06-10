Чебоксары, , 13:08 — REGNUM В Чувашии возбудили уголовное дело по факту дачи взятки за приём детей на отдых в оздоровительный лагерь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В ведомстве отмечают, что фигурантом уголовного дела стал директор МУП «Детский оздоровительный лагерь «Звездный» администрации Цивильского района. Его подозревают в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ).

Следственным управлением СКР по Чувашии предварительно установлено, что подозреваемый в мае 2019 года получил от местного жителя через свою супругу 14 тыс. рублей за приём двух детей на детский отдых в одну из смен.

«На это не было оснований и соответствующих путёвок», — говорят в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чебоксарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор бывшему сотруднику исправительной колонии, которого уличили в получении 30 тыс. рублей взятки.

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